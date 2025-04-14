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Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 26 Bin Kişi Sorgulandı

Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 26 Bin Kişi Sorgulandı
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlerde 26 bin kişiyi sorguladı. Sorgulamalar sonucunda 50 kişi gözaltına alınırken, 18'i tutuklandı. Ayrıca çeşitli silah ve mermi ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 26 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 50 şahıs gözaltına alınırken, 18'i tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 7-13 Nisan tarihleri arasında yapılan uygulamada 26 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 50 kişi gözaltına alınırken, 18 şahıs tutuklandı.

Aramalarda 1 adet kurusıkı, 7 adet tabanca, 358 mermi, 2 av tüfeği, 9 şarjör, 3 adet kesici delici alet ve 21 kartuş ele geçirildi. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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