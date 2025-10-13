Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 25 Bin Kişi Sorgulandı, 97 Gözaltı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 25 bine yakın kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 97 şahıs gözaltına alınırken, 21'i tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 6-12 Ekim tarihleri arasında yapılan uygulamada 24 bin 952 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 97 kişi gözaltına alınırken, 21 şahıs tutuklandı.

Aramalarda 9 adet kurusıkı tabanca, 14 adet tabanca, bin 724 mermi, 17 av tüfeği, 17 şarjör, 359 kartuş, 7 adet uzun namlulu silah mermisi ve 44 muhtemel tabanca mermisi ele geçirildi. - DÜZCE