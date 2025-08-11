Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 22 Bin Kişi Sorgulandı, 54 Gözaltı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 22 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 54 şahıs gözaltına alınırken, 17'si tutuklandı.

Aramalarda ise 5 adet kurusıkı, 9 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 96 mermi, 15 kartuş, 1 kesici-delici alet ve 10 şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - DÜZCE