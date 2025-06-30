Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 20 Bin Kişi Sorgulandı, 79 Gözaltı

Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 20 Bin Kişi Sorgulandı, 79 Gözaltı
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Düzce'de polis ve jandarma tarafından yapılan denetimlerde 20 bin şahıs sorgulandı, aranan 79 kişi yakalandı ve 25'i tutuklandı. Ayrıca çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 20 bin şahıs sorgulandı, aranan 79 şahıs yakalandı, 25'i tutuklandı.

Düzce'de güvenlik güçleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için denetimler aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından 23-29 Haziran tarihleri arasında yapılan uygulamada 20 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 79 kişi gözaltına alınırken, 25 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan şok denetimlerde ayrıca 8 adet tabanca, 337 adet mermi, 4 adet av tüfeği, 9 adet şarjör, 24 kartuş ve 1 adet kesici delici alet ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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