Düzce'de Gübre Dağıtım Bayileri Denetleniyor

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yıl boyunca yaptığı rutin denetimlerle gübre dağıtım bayilerini mercek altına aldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan gübre denetimleri ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmeye başladı. Düzce'de de gübre bayileri ve üreticiler, yapılan denetimlerle tek tek kontrol ediliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun görevlilerle sahada denetim yaptı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat ve son kullanım tarihleri kontrolü yapıldı. Ayrıca, bayilerde satışı yasak olan maddelerin denetimi, insan ve hayvan gıdalarının bulunup bulunmadığı, iş yerindeki güvenlik tedbirlerinin uygunluğu kontrol edildi. Üreticilerin doğru bitki koruma ürününün kullanımının sağlanması, tüketicilerin ise pestisit kalıntısı olmayan sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için bayi kontrollerinin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE