Düzce'de Görme Engelli Kadın, Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü

Düzce'de Görme Engelli Kadın, Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü
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Düzce'de yüzde 90 görme engelli bir kadın, ailevi sebepler yüzünden kocasını bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrasında kadın gözaltına alınırken, kocasının cenazesi toprağa verildi.

Düzce'de yüzde 90 görme engelli eşi tarafından bıçaklanan adam, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece saatlerinde Karaca Mahallesi Fazlı Yalçın Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzde 90 görme engelli B.Y. (43) ile kocası Yusuf Y. arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda B.Y'nin, kocasına ekmek bıçağıyla saldırdığı belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bıçaklanan Yusuf Y'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken B.Y. ise gözaltına alındı.

Yusuf Y'nin cenazesi, Boğaziçi'ndeki Kurbantepe Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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