Düzce'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 20 Yabancı Uyruklu Yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada durdurulan tırın dorsesinde, yasal kalış izni bulunmayan 20 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. Ekipler tarafından yapılan istihbarı çalışmalarda doğu illerinden batı illerine göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesi ile bir tır durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada yasal kalış izni bulunmayan 20 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi. Göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan 1 organizatör çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DÜZCE