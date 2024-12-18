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Düzce'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 20 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Düzce'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 20 Yabancı Uyruklu Yakalandı
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle durdurulan tırın dorsesinde yasal kalış izni bulunmayan 20 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. 1 organizatör tutuklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada durdurulan tırın dorsesinde, yasal kalış izni bulunmayan 20 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. Ekipler tarafından yapılan istihbarı çalışmalarda doğu illerinden batı illerine göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesi ile bir tır durduruldu. Tırın dorsesinde yapılan aramada yasal kalış izni bulunmayan 20 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi. Göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan 1 organizatör çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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