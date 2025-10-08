Düzce'de Gıda Denetimleri: 67 İşletmeye Ceza Kesildi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından, ülkemizin önemli ulaşım akslarından biri olan Ankara– İstanbul karayolunun Düzce ili sınırları içerisindeki bölümü ile ilçeler arası karayolları üzerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında, gıda satışı ve toplu tüketim faaliyeti gösteren toplam 67 işletme kontrol edildi. Yapılan incelemelerde 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine aykırılık tespit edilen işletmelere idari para cezaları uygulandı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada; "Halkımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması bizim öncelikli hedefimizdir. Bu kapsamda, sadece şehir merkezlerinde değil, seyahat güzergahları üzerindeki işletmelerde de denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Gıda güvenliği konusunda hassasiyet gösteren tüm işletmelerimize teşekkür ediyor, mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli yasal işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bir kez daha vurguluyoruz" dedi. - DÜZCE