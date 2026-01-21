Haberler

Köylerde 6 bin araç denetlendi

Düzce Trafik Jandarması tarafından il genelinde yapılan geniş çaplı denetimlerde 6 bin 17 araç ve 218 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerin amacı, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek olarak açıklandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Trafik Jandarması ekiplerince yürütülen trafik denetim faaliyetleri kapsamında il genelinde geniş çaplı kontroller gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri yapılan denetimlerde toplam 6 bin 17 araç, 218 motosiklet ve 3 bin 775 şahıs kontrol edildi. Denetimlerin; trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyumunun artırılması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Ekipler, denetimler sırasında emniyet kemeri kullanımı, hız sınırları, sürücü belgeleri ve araçların teknik yeterlilikleri başta olmak üzere birçok konuda kontroller yaptı. Trafik Jandarması yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
