Düzce'de gece kartallarının kontrolleri esnasında 7 yıl hapis cezası olan bir kişi yakalandı

Düzce'de gece kartallarının kontrolleri esnasında 5 ayrı suçtan 7 yıl hapis cezası olan 1 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı gece kartalları akşam saatlerinde şehrin ara sokaklarında faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede Çay Mahallesi'nde ara sokaklarda yapılan denetimlerde sokak üzerinde yürüyüş gerçekleştiren F.A. isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan GBT kontrollerinde 5 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs ekiplerce gözaltına alınarak Çilimli Cezaevine gönderildi. - DÜZCE