Düzce'de Gece Kartallarından Uyuşturucu Operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gece Kartalları şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de gece bekçilerinin dikkatinden kaçmadı. Düzce Merkez Koçyazı Mahallesi'nde gece saatlerinde Gece Kartallarınca yapılan şok denetimde şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslar işlemlerinin yapılması için gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DÜZCE