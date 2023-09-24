Düzce'de gece bekçileri şahsın üzerinde 15 gram bonzai ele geçirdi
Düzce'de gece bekçileri, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada 15 gram bonzai ele geçirildi ve şahıs gözaltına alındı.
Düzce'de gece bekçilerinin şüphe üzerine durduğu şahsın yapılan üst aramasında 15 gram bonzai ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, bekçiler gece saatlerinde Çay Mahallesi'nde devriye attıkları esnada hareketlerinden şüphelendikleri şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 15 gram bonzai ele geçirildi. Şahıs, olay yerine gelen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa