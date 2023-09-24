Düzce'de gece bekçileri şahsın üzerinde 15 gram bonzai ele geçirdi

Düzce'de gece bekçileri, şüpheli hareketler sergileyen bir şahsı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada 15 gram bonzai ele geçirildi ve şahıs gözaltına alındı.