Düzce'de Gasp Çetesi Operasyonu: 8 Şahıs Gözaltına Alındı

Düzce'de bazı işletmeleri haraca bağlamaya çalıştıkları iddia edilen, para alamayınca gasp etmeye çalışan şahıslar polis ekiplerinin çalışması ile gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarıldı.

Düzce'de özellikle Konuralp bölgesinde bir kısım işletmelere giderek para isteyen, para alamadıkları işletmeleri gasp etmeye çalışan şahıslar olduğu tespit edilince polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda O.T., A.A., N.Ö., T.Ö., B.C.G., F.Y., M.B. ve S.E. gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından tutuklama talebi ile hakim karşısına çıkartıldı. - DÜZCE