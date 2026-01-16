Haberler

Fuhşa aracılık iddiasıyla gözaltına alınan 9 kadın adliyeye sevk edildi

Fuhşa aracılık iddiasıyla gözaltına alınan 9 kadın adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de sosyal medya üzerinden fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kadın şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon sonucunda çok sayıda cep telefonu ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de sosyal medya üzerinden fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 kadın şüpheli adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "sanal devriye" faaliyetleri kapsamında çalışma başlattı. Ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden 'fuhşu kolaylaştırma veya fuhşa aracılık etme' suçunu işledikleri belirlenen 10 profili takibe aldı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Konuralp bölgesindeki 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, G.Ç. (30), M.L.K. (45), A.B. (34), K.A. (50), Z.D. (33), M.A. (45), N.D. (54), O.U. (49) ve N.K.'yi (46) gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, suça konu olduğu değerlendirilen 18 cep telefonu ile bir miktar esrar, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kadın adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı

2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı