Düzce'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltıDÜZCE Düzce'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Düzce'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

DÜZCE Düzce'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.