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Düzce'de Feci Kaza: 2'si Ağır 7 Yaralı

Düzce'de Feci Kaza: 2'si Ağır 7 Yaralı
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Düzce'de hafif ticari araç ile çekicinin kafa kafaya çarpışmasının ardından motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce'de çekici ile kafa kafaya çarpışan hafif ticari araç ardından motosiklete çarptı. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Akınlar Mahallesi 2580. Cadde üzerinde, fen lisesi istikametinden sanayi istikametine seyir halinde olan Berke A. idaresinde 67 TT 977 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, karşı istikametten gelen Engin B. idaresindeki 67 SL 008 plakalı oto çekici ile kafa kafaya çarpışmasının ardından Miraç Yaser T. idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile Fiat marka araç içerisindeki 2 kişi sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılırken, kazada yaralanan toplam 7 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada araçtan çıkarılan sürücü Berke A. ambulansa alındığı esnada, "Bir şey olacağını biliyordum. Keşke almasaydım arabayı" diyerek feryat etti. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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