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Düzce'de Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

Düzce'de Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Düzce'de çekiciye arkadan çarpan otomobil feci bir kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de çekiciye arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Bolu-Düzce sınırına yakın bir mevkiide meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine giden Bayram Açıkgöz idaresindeki 06 EY 3288 plakalı otomobil, çekiciye arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Açıkgöz ve yolcu Aziz Emre Baş hayatını kaybetti, H.K.(27) ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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