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Düzce'de evinde uyuşturucu ele geçirilen kadın tutuklandı

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Düzce'de yapılan operasyonda evinde uyuşturucu bulunan kadın tutuklandı. Operasyon kapsamında diğer şüphelilere ise işlem yapıldı.

Düzce'de evinde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve takibine yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 54 gram uyuşturucu ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli Safiye A. gözaltına alındı.

Safiye A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Operasyon kapsamında üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü operasyon Düzce Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Haberler

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