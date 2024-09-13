Düzce'de evin bahçesinde uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bir evin bahçesinde boyları 2 metreyi bulan 244 kök kenevir, 2,5 kilo kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gölyaka ilçesi Yunusefendi köyünde ikamet eden Y.K. (47) isimli şahsın, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığınca takipli faaliyetler kapsamında geçmişte yasa dışı ekimden ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından kaydı olduğu ve ikametinin bahçesinde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama kararına istinaden KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan aramada; 2 metre boylarında 244 kök kenevir, 2.5 kilo kubar esrar, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Y.K. isimli şahıs yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - DÜZCE