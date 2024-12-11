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Düzce'de Eski Çalışanının Bıçakladığı İşletme Sahibi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Düzce'de Eski Çalışanının Bıçakladığı İşletme Sahibi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Düzce'de eski çalışanı N.Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden işletme sahibi Engin Cebeci, cenaze töreni ile toprağa verildi. Olay, işten çıkarılma sonrası yaşanan tartışmada gerçekleşti.

Düzce'de eski çalışanı tarafından bıçaklanarak öldürülen Engin Cebeci son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde bulunan bir işletmede çalışan N.Ç., sözleşmesinin sona ermesinin ardından işten çıkarıldı. İşten çıkarılma konularını görüşmek için patronu Engin Cebeci'nin yanına giden N.Ç. işe tekrar geri girmek istediğini belirtse de bu isteği kabul görmedi. Sözlü tartışmanın yaşanmasının ardından N.Ç. yanında getirdiği bıçak ile eski patronu Engin Cebeci'yi 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Engin Cebeci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Engin Cebeci, memleketi Cumayeri'nde kılınan öğlen namazına müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze programına işletmede ki çalışanlarının yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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