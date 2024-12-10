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Düzce'de Eski Çalışan Tarafından Bıçaklanan İşletme Sahibi Hayatını Kaybetti

Düzce'de Eski Çalışan Tarafından Bıçaklanan İşletme Sahibi Hayatını Kaybetti
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Düzce'nin Boğaziçi beldesinde bir havalandırma firmasında, işletme sahibi Engin Cebeci eski çalışanı N.Ç. tarafından bıçaklandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Cebeci hayatını kaybederken, N.Ç. daha sonra yakalandı.

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde kendi iş yerinde, eski çalışanı tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Boğaziçi beldesinde bulunan bir havalandırma firmasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Engin Cebeci, kendi iş yerinde, daha önce yanında çalışan N.Ç. tarafından bıçaklandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralı şahıs, Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Engin Cebeci hayatını kaybederken bıçaklayan şahıs kayıplara karıştı. N.Ç. isimli şahıs güvenlik güçlerinin çalışması sonucunda yakalandı. Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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