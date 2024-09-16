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Düzce'de Eş Zamanlı Gıda Güvenliği Denetimleri Yapıldı

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Düzce'de yapılan gıda güvenliği denetimlerinde 31 işletme kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Tüketici sağlığı ön planda tutuluyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de alışveriş merkezlerinde bulunan gıda ile ilgili tüm satış ve toplu tüketim yerlerinde güvenilir gıda arzının sağlanması ve hızlı tedbirler alınabilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı denetimler yapıldı.

Denetimlerde muhafaza ve depolama koşulları, sunum ve servis şartları, gıda hijyeni, personel hijyeni, izlenebilirlik ve son tüketim tarihi, kayıt gibi hususlar dikkate alındı. Düzce'de belirtilen dönemde 11 satış ve 21 toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 31 denetim gerçekleştirilmiş olup yapılan denetimler sonucunda iş yerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Tüketicilerimizin sağlığı ve menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ile firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla güvenilir olmayan gıdayı arz edenlere göz açtırılmayarak gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.

Yetkililer, "Vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları olumsuz durumları Alo 174 ihbar hatları üzerinden şikayetlerini bildirmeleri önem arz etmektedir. Bu bir vatandaşlık görevidir ve gıda güvenilirliği ile tüketici menfaatleri açısından büyük önem teşkil etmektedir" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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