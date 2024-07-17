Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Emniyet Şeridi İhlali Denetimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Kervan köprüsü üzerinde emniyet şeridini kullanarak ilerleyen sürücülere yönelik Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri dronla denetim yaptı. Şerit ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Kervan köprüsü üzerinde emniyet şeridini kullanarak ilerleyen sürücülere yönelik Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri dronla denetim yaptı. Şerit ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Düzce merkez ile Bahçeşehir bölgesini birbirine bağlayan Kervan Köprüsünde özellikle akşam ve sabah saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Sıkışan trafikte ise bazı sürücüler emniyet şeridini kullanarak diğer sürücülerin önüne geçmeye çalışıyor. Yaşanan trafik kargaşası ve şikayetlerin artması üzerine Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgede dron ile denetim yaptı. Emniyet şeridini kullanarak Fiskomar Kavşağı'ndaki trafik ışıklarını bekleyen araçların önüne geçen araçlar tek tek tespit edilerek cezai işlem uyguladılar. Yapılan denetimlerde 20 araç sürücüsüne 128 bin 780 lira cezai işlem uygulandı. Uygulanın diğer kavşaklarda da yapılacağı bildirilerek sürücülerin kurallara uymaları istendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü trafik Düzce Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

 Ankara'yı karıştıran cinayet! Kalabalık grup iş yerlerine saldırdı, mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı

Ankara'yı karıştıran cinayet! Kalabalık grup iş yerlerine saldırdı, mahalleye giriş-çıkışlar kapatıldı

 İş insanı iple ağaca asılı halde ölü bulundu

İş insanı iple ağaca asılı halde ölü bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title