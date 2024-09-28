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Düzce'de Elektrikli Bisiklet Aküsü Patladı

Düzce'de Elektrikli Bisiklet Aküsü Patladı
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Düzce'nin Çay Mahallesi'nde park halindeki elektrikli bisikletin aküsü patladı. Olayda can kaybı yaşanmazken, mahallede panik yaşandı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de park halindeki elektrikli bisikletin aküsü bir anda patladı. Sesi duyanlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay, Çay Mahallesi 583. Cadde üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde tek katlı evde yaşayan Hidayet Şengül, elektrikli bisikletini evinin bahçesine bırakarak gitti. Bahçede park halindeki bisikletin aküsü bir anda patladı. Hidayet Şengül'ün evde bulunan kardeşi Mehmet Şengül, patlamanın hemen sonrasında evin elektriklerin keserek mini yangın tüpüyle müdahale etti. Patlama ile çıkan gürültü mahalleliyi korkuttu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inceleme yaparak olay yerinden ayrıldı.

Olay sonrası bisikletini ve evinin önündeki itfaiye ekiplerinin gören Hidayet Şengül, "Akü aldık taktık bir anda patlamış. Benim haberim yok ben çarşıdaydım. Kardeşim aradı haber verdi. Çarşıdan geldim, iyi elektriği kesmişler. Çok şükür bizde bir şey yok" şeklindi konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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