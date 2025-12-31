Haberler

Elektrik arızası için gittikleri köyde mahsur kaldılar

Güncelleme:
Düzce'de, elektrik arızasını gidermek için Bıçkıyanı köyüne giden elektrik ekipleri, ani kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri, ekskavatörle olay yerine ulaşarak, elektrikerleri kurtardı.

Düzce'de, elektrik arızası için gittikleri Bıçkıyanı köyünde karda mahsur kalan elektrik ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'de kar yağışının etkili olmasının ardından elektrik arızaları da üst üste geldi. Bu kapsamda, elektrik ekipleri, arızayı gidermek amacıyla Bıçkıyanı köyüne gitti. Burada ani bastıran karda mahsur kalan ekiplerin imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. İdareye bağlı ekipler, ekskavatörle bölgeye giderek, elektrik ekiplerinin kamyon ve ekibini bulunduğu yerden kurtardı. - DÜZCE

Haberler.com
