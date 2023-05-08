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Düzce'de duygu istismarına geçit yok

Düzce'de duygu istismarına geçit yok

3. Sayfa Haberleri

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde düzenli olarak yürüttüğü denetimlerde 4 erkek çocuğunu dilendiren kadını suçüstü yakaladı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde düzenli olarak yürüttüğü denetimlerde 4 erkek çocuğunu dilendiren kadını suçüstü yakaladı. Çocuklarla birlikte Zabıta karakoluna götürülen kadına Kabahatler Kanunundan işlem yapıldı.

Düzce'ye şehir dışından gelerek dilencilik yapanlar Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yakın markajında. Şehir merkezinde denetim yapan ekipler, yapılan araştırmada il dışından geldiği belirlenen bir kadın ve 4 çocuğu dilencilik yaparken yakaladı. Üstlerinden çıkan bir miktar paraya el konulurken kadına Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulandı.

Duygu ve din istismarına izin verilmeyeceğini belirten Zabıta ekipleri, denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü Düzce Belediyesi Zabıta Düzce 3. Sayfa Haberler

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