Düzce'de Dronlarla Havadan Trafik Denetimleri Artıyor

Düzce'de dron ile havadan trafik denetimleri arttırılarak kurallara uymayanlara ceza yağmaya devam ediyor.

Düzce'de kuralsızlıkların önüne geçmek için polis ekipleri denetimlerini hızlandırdı. Şehrin muhtelif noktalarında yapılan şok denetimler ile yüzlerce araç sürücüsüne ceza yazılırken, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de hem havadan hem de karadan denetimlerini arttırdı. Bu çerçevede ekipler her gün düzenli olarak şehrin farklı noktalarında havadan denetim yapıyor.

Denetimlerde kırmızı ışık ihlali, seyir halinde telefonla konuşma ve emniyet kemeri takmayan sürücülerin araçlarının plakalarına ceza gönderiyor. Ekipler şehirde kural tanıma seviyesinin artması için çalışmalarını sürdürecek. - DÜZCE