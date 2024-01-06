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Düzce'de Dronlarla Havadan Trafik Denetimleri Artıyor

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Düzce'de kuralsızlıkların önüne geçmek için polis ekipleri denetimlerini hızlandırdı. Şehrin muhtelif noktalarında yapılan şok denetimler ile yüzlerce araç sürücüsüne ceza yazılırken, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de hem havadan hem de karadan denetimlerini arttırdı. Bu çerçevede ekipler her gün düzenli olarak şehrin farklı noktalarında havadan denetim yapıyor. Denetimlerde kırmızı ışık ihlali, seyir halinde telefonla konuşma ve emniyet kemeri takmayan sürücülerin araçlarının plakalarına ceza gönderiyor. Ekipler şehirde kural tanıma seviyesinin artması için çalışmalarını sürdürecek.

Düzce'de dron ile havadan trafik denetimleri arttırılarak kurallara uymayanlara ceza yağmaya devam ediyor.

Düzce'de kuralsızlıkların önüne geçmek için polis ekipleri denetimlerini hızlandırdı. Şehrin muhtelif noktalarında yapılan şok denetimler ile yüzlerce araç sürücüsüne ceza yazılırken, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de hem havadan hem de karadan denetimlerini arttırdı. Bu çerçevede ekipler her gün düzenli olarak şehrin farklı noktalarında havadan denetim yapıyor.

Denetimlerde kırmızı ışık ihlali, seyir halinde telefonla konuşma ve emniyet kemeri takmayan sürücülerin araçlarının plakalarına ceza gönderiyor. Ekipler şehirde kural tanıma seviyesinin artması için çalışmalarını sürdürecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Güvenlik Trafik 3.Sayfa Teknoloji Spor Güncel Haberler

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