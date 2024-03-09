Düzce'de Dron Destekli Trafik Uygulamasında Kırmızı Işık İhlali Yapan 8 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Düzce'de, dron destekli yapılan trafik uygulamalarında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İHA Büro ekipleri Hal kavşağı mevkiinde dron destekli trafik denetimi yaptı. Uygulamada kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı.

Araçların kırmızı ışık ihlal anları ise dron kamerası ile an ve an kaydedildi. Kentin farklı noktalarında benzer uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE