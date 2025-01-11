Düzce'de Dron Destekli Trafik Denetimi: 52 Sürücüye Ceza
Düzce'de Bölge Trafik Denetleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli şok trafik uygulamasında, çeşitli ihlallerden dolayı 52 sürücüye toplam 100 bin 63 TL idari para cezası kesildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetle Şube Müdürlüğü ekiplerinin İHA büro ile ortaklaşa düzenledikleri denetimde 52 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Düzce Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Çerkes Taşköprü ışıklı kavşağında İHA büro ile ortaklaşa dron destekli şok trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 52 araç ve sürücüsüne idari para cezası kesildi.
Uygulamada tespit edilen trafik ihlalleri ve kesilen cezalar şu şekilde sıralandı:
18 araç sürücüsüne trafik levhalarına uymamak, 16 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralına uymamak, 11 araç sürücüsüne banketlerden geçmek, 1 ara sürücüsüne makas atmaktan, 2 araç sürücüsüne ters istikamette araç sürmek, 3 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamak ve 2 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmak suçundan 100 bin 63 TL idari para cezası uygulandı.
Uygulama ile trafik güvenliğinin artırılması ve kurallara uyulmasının sağlanması hedefleniyor. - DÜZCE