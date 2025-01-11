Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
ABD'deki yangınlarda can kaybı arttı! Öncesi ve sonrası fotoğraflar felaketin boyutunu gösteriyor

Kim der ki ikisi de aynı yer
Sahte zemzem suyuyla 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun yaptı

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
MHP'li vekilden 'Öcalan' gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti

MHP'li vekilden "Öcalan" gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti

Düzce'de Dron Destekli Trafik Denetimi: 52 Sürücüye Ceza

Düzce'de Dron Destekli Trafik Denetimi: 52 Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Bölge Trafik Denetleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli şok trafik uygulamasında, çeşitli ihlallerden dolayı 52 sürücüye toplam 100 bin 63 TL idari para cezası kesildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetle Şube Müdürlüğü ekiplerinin İHA büro ile ortaklaşa düzenledikleri denetimde 52 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Düzce Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Çerkes Taşköprü ışıklı kavşağında İHA büro ile ortaklaşa dron destekli şok trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 52 araç ve sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Uygulamada tespit edilen trafik ihlalleri ve kesilen cezalar şu şekilde sıralandı:

18 araç sürücüsüne trafik levhalarına uymamak, 16 araç sürücüsüne kırmızı ışık kuralına uymamak, 11 araç sürücüsüne banketlerden geçmek, 1 ara sürücüsüne makas atmaktan, 2 araç sürücüsüne ters istikamette araç sürmek, 3 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamak ve 2 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmak suçundan 100 bin 63 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulama ile trafik güvenliğinin artırılması ve kurallara uyulmasının sağlanması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fatih Altaylı'dan skandal ifadeler: Allah'ın oğlu gelse...
img

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu
img

Cenazede polisler ünlü oyuncunun yakasına yapıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı dikkat çekti

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ünlü oyuncuyu yaka paça dışarı atmak istediler

Cenazede polisler ünlü oyuncunun yakasına yapıştı
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi
Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor

Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor
Yoğun bakımda yatan hastanın başında dişlerini temizleyen hemşire kovuldu

Yoğun bakımda mide bulandıran anlar! Hemşirenin hareketi tepki topladı

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.