Düzce'de Dolandırıcılık Yapan Şahıs Tutuklandı

Düzce'de dolandırıcılık yapmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, N.E. isimli şahsın başka bir vatandaşı dolandırmaya çalıştığını fark etti. Şahıs, sivil polislerin yanında dolandırıcılık faaliyetlerine devam ettirmek istediği esnada kıskıvrak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde N.E.'nin çeşitli suçlardan kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE