Düzce'de dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından 3 şüpheli yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın almak kullanmak suçlarından yakalaması bulunan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde aranan şahıslar yakalandı. Haklarında; banka ve kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması sonucu dolandırıcılık suçundan 9 yıl 2 ay, kamu kurum ve kuruluşlarından dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay ve uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. - DÜZCE