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Düzce'de dolandırıcı operasyonu

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Düzce'de polis ekiplerince yapılan operasyonda dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Türkiye genelinde dolandırıcılık suçlarının önlenmesi için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzce'de dolandırıcı operasyonu

DÜZCE - Düzce'de polis ekiplerince yapılan operasyonda dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Türkiye genelinde dolandırıcılık suçlarının önlenmesi için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu çerçevede Düzce'de Siber Suçlarla mücadele büro amirliği ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı ve projeli operasyon düzenledi. Operasyonlarda kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta şirketi ve kredi kurumu çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık olaylarına karışan 4 şüpheli gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli şahıslardan 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Türkiye Düzce Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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