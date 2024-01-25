Düzce'de dinlenme tesislerine girerken kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Yeşilyayla mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Aksaray'dan İstanbul'a seyir halinde olan Coşkun D. idaresindeki 68 ADR 024 plakalı Seat marka otomobil, Yeşilyayla mevkiinde dinlenme tesisine girmek isterken bariyerlere saplanarak alev aldı. Paramparça olan otomobildeki yangın bölgedeki vatandaşlar tarafından söndürülürken, yaralılar için bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler araç içerisinde sıkışan yolcuları bulunduğu yerden çıkarttı. Kazada sürücü ile Miraç T. (9), Nevanur D. (2), Alparslan D. (4), Gökhan D. (40), Büşra T., Fadime D. ve Songül D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Nevanur D. ve Gökhan D.'nin sağlık durumum ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan araç sürücüsü Coşkun D., kazadan sonra jandarma ve polis ekiplerine olayı anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı. - DÜZCE