Düzce'de deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü - Haberler

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Düzce'de deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Düzce'de deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü

DÜZCE(İHA) – Düzce'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde korku yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremde korku yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.

Düzce 4.2 büyüklüğündeki depremle sallandı. Çevre illerden de hissedilen depremde kent merkezindeki binalar sallanınca vatandaşlar evlerinden sokağa indi. Birçok vatandaş deprem sonrasında sokağa dökülürken, çok korktuklarını ve sarsıntı biter bitmez sokağa indiklerini dile getirdi. - DÜZCE

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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