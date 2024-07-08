Düzce'de Denetim Yapan Polis ve Jandarma Ekipleri Kural Tanımayan Sürücülere İzin Vermiyor

Düzce'de denetim yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere izin vermiyor. 1-7 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimde 10 bin 470 araç denetlendi alkollü 36 sürücüye işlem yapıldı.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 1-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 470 araç, 880 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 493 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 36 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 119 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE