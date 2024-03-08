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Düzce'de DEAŞ Üyelerine Operasyon: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Düzce'de DEAŞ terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 7 yabancı uyruklu şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları tutuklandı, bazıları ise sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı.

Düzce'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olduğunu iddiasıyla 7 yabancı uyruklu şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma dahilinde Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesine hakkındaki kanonu muhalefet suçundan yapılan çalışmada, yabancı uyruklu 7 şüpheli göz altına alındı. Şüphelilerden A.A.B.(35), M.J.S. (48), M.A.A.(27), T.A.S. (47) tutuklandı, A.A.A. (33) adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı, M.J.M.(25) ile S.J.M. (51) sınır dışı işlemleri için göz idaresine sevk edildi. Tutuklananlar Çilimli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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