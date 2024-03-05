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Düzce'de DEAŞ Üyeleri Gözaltına Alındı

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Düzce'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 4 Irak uyruklu şüphelinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Şüpheliler I.K.J.A.H., S.Y.R.R., M.K.H.H. ve Ö.K.H.E. operasyonla gözaltına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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