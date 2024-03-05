Düzce'de DEAŞ Üyeleri Gözaltına Alındı
Düzce'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 4 Irak uyruklu şüphelinin terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Şüpheliler I.K.J.A.H., S.Y.R.R., M.K.H.H. ve Ö.K.H.E. operasyonla gözaltına alındı. - DÜZCE