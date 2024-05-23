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Düzce'de DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı

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Düzce'de polis ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi ve 4 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda dijital materyal ve 3 bin 820 dolar ele geçirildi.

Düzce'de polis ekipleri DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi, 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Düzce'de polis ekiplerince DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Düzce'nin DEAŞ yapılanmasında güncel olarak örgüt toplantısı yaptığı tespit edilen 4 şahıs eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesinin ardından operasyon yapıldı. Yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve 3 bin 820 dolar ele geçirildi. Operasyonda 4 şahıs gözaltına alınırken, 1 şahsın araması ise devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Düzce Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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