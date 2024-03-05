Düzce'de DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 6 yabancı uyruklu şüpheliler gözaltına alındı

Düzce'de silahlı terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı iddia edilen 6 yabancı uyruklu şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finans faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmada, yabancı uyruklu 6 şüphelinin Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ettikleri tespit edildi. Silahlı terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladığı öne sürülen şüpheliler A.A.B.A.K., A.A.A.A.K., M.J.S.A.J., M.A.A.A.K., S.J.M.A. ve T.A.S.A.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor. - DÜZCE