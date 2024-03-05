Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Çöp Konteynerinde At Kemikleri Bulundu

Güncelleme:

Düzce'de çöp konteynerında bulunan eti sıyrılmış kemiklerin ata ait olduğu belirlendi. Kemikleri atan şahıs yakalandı ve yeme içme sektöründe işyeri olduğu tespit edildi. Araştırmalar devam ediyor.

Düzce(İHA) – Düzce'de çöp konteynerında bulunan eti sıyrılmış kemiklerin ata ait olduğu belirlendi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, kemikleri atan şahsın yakalandığını ve yeme içme sektöründe işyeri olduğunu belirlediklerini söyledi. Ata ait olduğu belirlenen kemiklerin nerede işlendiğini ve nerelerde kullanıldığının ise araştırıldığını da ifade etti.

Düzce'de meydana gelen olayda Yeni sanayi sitesinde bulunan çöp konteynerında tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen etlerinden sıyrılmış kemikler bulunmuştu. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri ile Tarım Orman Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları çalışmada kemiklerin ata ait olduğunu belirlemişti. Araştırmayı derinleştiren ekipler, kemikleri gece saatlerinde bir şahsın bıraktığını belirlediler. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahsı, yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şahsın yeme içme sektöründe işyerinin olduğunu tespit etti. Ekipler şahsın atı nerede kestiğini ve kendi işyerinde mi kullandığını yoksa satışını mı yaptığını belirlemeye çalışıyor.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Jandarma Komutanı Alb. Murat Kılıç basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Vali Selçuk Aslan, "Vatandaşların ihbarıyla çöp konteynerında at kemikleri olduğu belirlendi. Polis ile Tarım Orman ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerince numuneler alındı. Veteriner raporunda kemiklerin ata ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik kameralarını inceleyerek yaptıkları çalışmada faili yakaladılar. Şahsın bir işletmesi var. O işletmeden de diğer işletmelerden de numune aldık. Laboratuvara gönderildi bu numuneler. Sonuçları bekliyoruz. Şunda çok netiz. Elimizdeki kemik parçaları yakaladığımız fail tarafından bırakıldığı çok açık. Şahıs bu atı nerede kesti, neden buraya bıraktı. Bu soruların cevabı üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Araştırdığımız konu ise bu at nerede kesildi, kemik parçalarına ait et nerede bu sorunların cevabını arkadaşlarımız araştırıyor" diye konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Hayvan Hakları Suç 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BURDUR İFTAR VAKTİ | Burdur iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KÜTAHYA İFTAR VAKTİ | Kütahya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BOLU İFTAR VAKTİ | Bolu iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KİLİS İFTAR VAKTİ | Kilis'e iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BİTLİS İFTAR VAKTİ | Bitlis iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BİNGÖL İFTAR VAKTİ | Bingöl iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BİLECİK İFTAR VAKTİ | Bilecik iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BAYBURT İFTAR VAKTİ | Bayburt iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BATMAN İFTAR VAKTİ | Batman iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BARTIN İFTAR VAKTİ | Bartın iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ARTVİN İFTAR VAKTİ | Artvin iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarih verdi! MEB YENİ MÜFREDAT 2024 | Yeni müfredat nasıl olacak, konuları nedir? Yeni müfredat 1, 5 ve 9. sınıflarda geçerli! Bahar dizisi Bahar kim, gerçek adı ne? Demet Evgar kimdir, kaç yaşında? Bahar dizisi Rengin kim? Ecem Özkaya kimdir, kaç yaşında?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title