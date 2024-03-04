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Düzce'de çöp konteynerinde at kemikleri bulundu

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Düzce'de çöp konteynerinde eti sıyrılmış tek tırnaklı hayvan kemikleri bulunması olayıyla ilgili güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede çöpe atılan kemiklerin tek tırnaklı hayvana (at) ait olduğunu belirledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çöp konteynerinde eti sıyrılmış tek tırnaklı hayvan kemikleri bulunması olayıyla ilgili güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde bir şahsın, içinde kemiklerin olduğu poşeti çöp konteynerine attığı anlar yer aldı.

Aziziye Mahallesindeki çöp konteynerine atılan hayvan kemiklerinden şüphelenen vatandaşların polise ihbarıyla olay yerine Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede çöpe atılan kemiklerin tek tırnaklı hayvana (at) ait olduğunu belirledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise araçla bölgeye gelen bir şahsın, içinde kemiklerin olduğu poşeti konteynere attığı anlar yer aldı.

Duruma tepki gösteren Emrullah Arslan isimli vatandaş, "İnsanların ne tükettiğini bilmesi açısından korkutucu manzara. Buradaki at kemikleri sanırım. Bunlar gıda olarak işlenmiş, belli. Belki de bazı yerlerde paketlenip satılacak. ya inek etine karışacak satılacak, ya da direkt et olarak satılacak ama bu manzara hiç hoş değil. Mutlaka konunun takibinin yapılmasını istiyoruz. İnsanlar ne yediğini bilsin. İnsanların bu şekilde sağlığıyla da oynamasınlar" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Hayvan Hakları Tarım Çevre Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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