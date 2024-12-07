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Düzce'de Cip ile Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı

Düzce'de Cip ile Otomobil Çarpıştı: İki Yaralı
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Düzce'de D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, cip ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay sonrası araçlar refüje çıkarak dururken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, araçlar refüje çıkarak durabildi.

Kaza, D-100 Karayolu Altınpınar kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kaynaşlı'dan Düzce istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresinde ki 81 BG 775 plakalı Toyota marka otomobil, Altınpınar köyünde kavşağa girmek isteyen M.K. idaresindeki 74 ABJ 933 plakalı Citröen marka ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta refüje çıkarak durabildi. Kazada araçlarda bulunan Y.P. (45) ile R.P.(53) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile yol kısmen kontrollü verildi. Araçların kaldırılmasının ardından yol normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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