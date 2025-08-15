Düzce'de Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Düzce'de Cinayet: Zanlı Tutuklandı
Düzce'de evinde ölü bulunan İsa Şahin'in cinayetinin ardındaki zanlı E.K. yakalanarak tutuklandı. Olay sonrası yapılan incelemede Şahin'in vücudunda kesikler bulunduğu belirlendi.

Düzce'de geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunan şahsın öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı yakalanarak tutuklandı.

Olay, 13 Ağustos Çarşamba günü Yeni Mahalle Yeni Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yakınlarının haber alamadığı İsa Şahin evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede şahsın vücudunda kesikler ve duvarda kan izleri tespit edilince Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince çalışma başlatıldı. Evin giriş kısmından itibaren izlenen kamera kayıtlarında olay günü evde olduğu belirlenen E.K., şehir merkezindeki annesinin evinde saklanırken yakalandı. Zanlı, yapılan sorgulamada İsa Şahin ile birlikte alkol aldıklarını ve alkollü olduğu esnada Şahin'i öldürdüğünü itiraf etti. E.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
