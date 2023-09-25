Düzce'de çıkan kavgada ağabey ve kardeşi yaralandı

Düzce'de yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada ağabey ve kardeşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi'nde aralarında husumet olan iki kişi tartışmaya başladı. Şahıslardan birinin kardeşi ile diğer şahsın arkadaşı da tartışmaya katılınca olay büyüdü. Çıkan kavgada Zikrullah Nezeri (26) ve kardeşi Muhammet Nezeri (16) aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Kavgayı gören mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşler Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçaklayan 2 kişi ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE