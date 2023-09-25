Düzce'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Şerefiye Mahallesi İnönü Sokak'ta bir binanın bahçesinde Afgan uyruklu 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan 2 kişiyi bıçaklayan zanlı polisin takibi sonucu yakalanarak emniyete götürüldü.