Düzce'de Change Operasyonunda 8 Araç Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekiplerinin change operasyonunda 8 araç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, araçları motor ve şasi numaralarını değiştirerek satan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı veya çekme belgeli araçlar üzerinde yapılan araştırmalar ve incelemelerde 6 milyon 550 bin lira değerindeki 8 aracın change olduğu belirlendi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. - DÜZCE