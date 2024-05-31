Düzce'de change araç operasyonu: Piyasa değeri 2 buçuk milyon liralık araçlar yakalandı

DÜZCE - Düzce'de polis ekiplerince piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olan change araçlara yönelik operasyon düzenlendi.

Düzce'de Asayiş Şube Müdürlüğünce change araç operasyonu düzenlendi. Bu çerçevede vatandaşların araç alım-satım yaparken doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı, pert kayıtlı ve çekme belgeli araçlara yönelik araştırma ve planlı operasyonlar sonucunda piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olan 6 aracın change olduğu tespit edildi. Araçlara el konulurken, şahıslara da işlem yapıldı.

El konulan araçlar İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine getirilerek sergilenirken, araçların bazılarının lüks olması dikkat çekti.