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Düzce'de change araç operasyonu: Piyasa değeri 2 buçuk milyon liralık araçlar yakalandı

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Düzce'de polis ekipleri tarafından piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olan change araçlara yönelik operasyon düzenlendi. 6 araç change olduğu tespit edilirken, araçlara el konuldu ve şahıslara işlem yapıldı.

Düzce'de change araç operasyonu: Piyasa değeri 2 buçuk milyon liralık araçlar yakalandı

DÜZCE - Düzce'de polis ekiplerince piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olan change araçlara yönelik operasyon düzenlendi.

Düzce'de Asayiş Şube Müdürlüğünce change araç operasyonu düzenlendi. Bu çerçevede vatandaşların araç alım-satım yaparken doğabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı, pert kayıtlı ve çekme belgeli araçlara yönelik araştırma ve planlı operasyonlar sonucunda piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olan 6 aracın change olduğu tespit edildi. Araçlara el konulurken, şahıslara da işlem yapıldı.

El konulan araçlar İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine getirilerek sergilenirken, araçların bazılarının lüks olması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Düzce Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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