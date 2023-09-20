Düzce'de cep telefonu ve araç gasbedilmesi olayına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Düzce'de bir iş yerinde cep telefonu ve aracının gasbedilmesi olayıyla ilgili olarak yapılan soruşturma sonucunda 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda zanlıları belirleyerek gözaltına aldı. Zanlılar, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.