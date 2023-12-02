Düzce'de çekçek denetimi: 12 araca ceza

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, çekçek olarak bilinen izinsiz katı atık toplayıcılarına yönelik ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde eksiklikleri bulunan şahıslara cezai işlem uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri trafiği tehlikeye sokan, çekçek olarak bilinen izinsiz katı atık toplayıcıları ile ilgili ortak denetim gerçekleştirdi. Toplam 12 aracı denetleyen ekipler, eksikleri bulunan şahıslara cezai işlem uygulandı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çekçek olarak bilinen katı atık toplayıcılarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleriyle birlikte ortak denetim gerçekleştirdi.

Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde yapılan denetimlerde çevre kirliliğine yol açan aynı zamanda trafikte tehlikeye sebebiyet veren çekçekler durdurularak gerekli incelemelerde bulunuldu. Jandarma ekipleri tarafından denetlenen 12 çek çeke yönelik trafik tescil kontrolleri yapılırken, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ise atıkların bulunduğu araçları detaylı şekilde inceledi.

Ekipler, yapılan denetimlerde trafik tescili ve izinsiz katı atık toplama faaliyetlerinde bulunulmasından ötürü cezai işlem uygulandı. Zabıta Müdürlüğünden denetimlere yönelik yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği doğrultusunda denetimlerin sürdürüleceği ifade edildi. - DÜZCE