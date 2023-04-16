Düzce'de çatı yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

DÜZCE - Düzce'nin Turaplar Köyü'nde iki katlı evin üst katında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın Düzce Merkez'e bağlı Turaplar Köyü'nde 22.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre 2 katlı evin üst katında yaşayan S.T. ocağa yemek koyduktan sonra uyuya kalınca yangın çıktı. Dumanı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptıkları ihbar ile Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken dumandan etkilenen S. T.'ye müdahale ambulansta yapıldı. Yangında maddi hasar meydana geldi.